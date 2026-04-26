Санду заявила о готовности Молдовы присоединиться к "Коалиции желающих"
Президент Молдовы Майя Санду заявила о готовности страны присоединиться к международной инициативе "Коалиция желающих", направленной на поддержку Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную пресс-конференцию Санду и президента Украины Владимира Зеленского в Киеве.
"Да, мы готовы присоединиться к "Коалиции желающих", - подчеркнула президент Молдовы.
По словам Санду, Кишинев уже обсуждает с украинской стороной возможные форматы участия, учитывая нейтральный статус государства.
"Мы обсуждали с украинской командой, как именно это может произойти, учитывая нашу нейтральность. Однако, мы уже помогали, в частности по разминированию", - отметила она.
Президент добавила, что Молдова готова продолжать сотрудничать.
"И сейчас мы готовы работать над какими-то конкретными усилиями, которые Молдова могла предоставить в рамках "Коалиции желающих", - подытожила она.
"Коалиция желающих"
"Коалиция желающих" (Coalition of the Willing) - это объединение более 30 стран, созданное в начале 2025 года по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Великобритании Кира Стармера.
Цель инициативы - разработка и предоставление Украине долгосрочных гарантий безопасности после завершения активной фазы войны или заключения соглашения о прекращении огня.
Ранее Санду отмечала, что участие Молдовы в этой коалиции не противоречит конституции Молдовы и может включать, в частности, разминирование и подготовку специалистов.