В Молдове намекнули на проблемы с послом РФ: его действия не соответствуют дипломатии

Временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Молдовы Михай Попшой объяснил, что задержка с аккредитацией российского посла в Кишиневе связана с его поведением, которое не соответствует дипломатическим нормам.

По его словам, дипломат уже действует так, будто имеет полномочия, хотя официально еще не подал верительные грамоты и поэтому работает в ограниченном статусе.

"Это посол (России - ред.) согласованный, но не аккредитованный. Существует определенная неопределенность, связанная с его статусом. Он ведет себя так, будто уже аккредитован, но в то же время необходимо учитывать дипломатические обычаи и практику, а отдельные его действия не всегда соответствуют этим нормам", - говорит Попшой.

Он также подчеркнул, что отношения между Молдовой и Россией осложнены из-за развязанной Москвой агрессии против Украины.

Глава МИД заявил, что страна стремится к конструктивным отношениям со всеми государствами, однако не может игнорировать трагедии, которые происходят по соседству. Он выразил надежду, что мир вернется в регион, а Россия возобновит соблюдение международных обязательств и норм международного права.

"Надеемся, что мир вскоре вернется в наш регион и что Российская Федерация вернется к выполнению своих международных обязательств, включая Устав ООН, соблюдая международное право. А до тех пор нам нужно приспосабливаться к нынешним реалиям", - сказал Попшой.