Пропаганда РФ готовит фейки об Украине перед встречей Трампа и Путина, - ЦПД

Украина готовится к очередной волне активизации российской пропаганды, направленной на дестабилизацию внутренней и международной поддержки в контексте переговоров, военных обменов и важных государственных дат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации .

Манипуляции вокруг переговорного процесса и роли Украины

Перед и после запланированной встречи президента США Дональда Трампа и диктатора Владимира Путина на Аляске, пропагандисты РФ активизируют кампании по дискредитации Украины как субъекта переговоров.

Главные месседжи - якобы нежелание Киева достичь мира, блокирование процесса, выдвижение нереалистичных требований, а также подчеркивание зависимости Украины от России и США в решении ее судьбы.

Особенно будут настаивать на идее, что только Москва и Вашингтон имеют контроль над европейской безопасностью, а Европа якобы не способна действовать самостоятельно.

Это часть попытки разрушить международную солидарность и посеять раскол между Киевом, Вашингтоном и Евросоюзом.

Дезинформация об обменах пленными

На фоне паузы в реальных обменах враг запускает фейки об "избирательном подходе Украины" к освобождению военнопленных, якобы отказе забирать своих и "непрозрачности переговоров".

Будут распространяться постановочные обращения и манипулятивные интервью, направленные на вызов эмоционального резонанса среди семей пленных и давление на украинскую власть.

Информационная угроза со стороны Беларуси

На фоне подготовки к стратегическим учениям "Запад-2025" Россия и Беларусь готовят информационные вбросы о якобы наращивании сил у границ Украины, угрозу нового вторжения с севера.

Несмотря на отсутствие реальных изменений на границе, такие месседжи должны создать атмосферу страха и неуверенности среди украинского населения.

Активизация пропаганды

Российские пропагандисты планируют активно дискредитировать украинскую государственность, национальные символы и право на независимость.

Среди инструментов - псевдоисторические нарративы об "искусственности" Украины, "распаде единого народа" и "отсутствии настоящей государственной традиции". Также ожидается распространение слухов о "ракетных ударах" и терактах, чтобы посеять панику среди граждан.

Информационные операции накануне Дня памяти защитников Украины

Используя трагические события 2014 года, в частности Иловайск, кремлевские пропагандисты попытаются деморализовать украинское общество, переложив ответственность за потери на украинское командование, замалчивая агрессию России.

Особое внимание будет уделяться социальным сетям, в частности TikTok, чтобы влиять на молодежную аудиторию.

Манипуляции вокруг годовщины убийства Дарьи Дугиной

Россия попытается представить Дугину как жертву "украинского терроризма" и выступить в роли потерпевшей стороны, подчеркивая якобы атаки на гражданское население.

Активно будут освещать памятные мероприятия, чтобы сформировать международный образ Украины как "радикального режима".

Российские информационные атаки в Молдове перед выборами

Накануне парламентских выборов в Молдове (28 сентября) Кремль активизирует пропаганду, направленную на дискредитацию проевропейской власти, подрыв доверия к избирательному процессу и раскол диаспоры.

Основное внимание - на теме "политических заключенных" и репрессий против пророссийских сил.

Пропагандистские кампании вокруг саммита ШОС

Россия будет пытаться использовать саммит Шанхайской организации сотрудничества и визит Путина в Китай для демонстрации якобы геополитической силы и поддержки со стороны азиатских стран.

Это должно подорвать веру в западную поддержку Украины и создать впечатление "изменения мирового курса" в пользу Москвы.