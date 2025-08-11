ua en ru
Пн, 11 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Пропаганда РФ готовит фейки об Украине перед встречей Трампа и Путина, - ЦПД

Понедельник 11 августа 2025 10:50
UA EN RU
Пропаганда РФ готовит фейки об Украине перед встречей Трампа и Путина, - ЦПД Фото: Президент США Дональд Трамп и диктатор РФ Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Украина готовится к очередной волне активизации российской пропаганды, направленной на дестабилизацию внутренней и международной поддержки в контексте переговоров, военных обменов и важных государственных дат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Манипуляции вокруг переговорного процесса и роли Украины

Перед и после запланированной встречи президента США Дональда Трампа и диктатора Владимира Путина на Аляске, пропагандисты РФ активизируют кампании по дискредитации Украины как субъекта переговоров.

Главные месседжи - якобы нежелание Киева достичь мира, блокирование процесса, выдвижение нереалистичных требований, а также подчеркивание зависимости Украины от России и США в решении ее судьбы.

Особенно будут настаивать на идее, что только Москва и Вашингтон имеют контроль над европейской безопасностью, а Европа якобы не способна действовать самостоятельно.

Это часть попытки разрушить международную солидарность и посеять раскол между Киевом, Вашингтоном и Евросоюзом.

Дезинформация об обменах пленными

На фоне паузы в реальных обменах враг запускает фейки об "избирательном подходе Украины" к освобождению военнопленных, якобы отказе забирать своих и "непрозрачности переговоров".

Будут распространяться постановочные обращения и манипулятивные интервью, направленные на вызов эмоционального резонанса среди семей пленных и давление на украинскую власть.

Информационная угроза со стороны Беларуси

На фоне подготовки к стратегическим учениям "Запад-2025" Россия и Беларусь готовят информационные вбросы о якобы наращивании сил у границ Украины, угрозу нового вторжения с севера.

Несмотря на отсутствие реальных изменений на границе, такие месседжи должны создать атмосферу страха и неуверенности среди украинского населения.

Активизация пропаганды

Российские пропагандисты планируют активно дискредитировать украинскую государственность, национальные символы и право на независимость.

Среди инструментов - псевдоисторические нарративы об "искусственности" Украины, "распаде единого народа" и "отсутствии настоящей государственной традиции". Также ожидается распространение слухов о "ракетных ударах" и терактах, чтобы посеять панику среди граждан.

Информационные операции накануне Дня памяти защитников Украины

Используя трагические события 2014 года, в частности Иловайск, кремлевские пропагандисты попытаются деморализовать украинское общество, переложив ответственность за потери на украинское командование, замалчивая агрессию России.

Особое внимание будет уделяться социальным сетям, в частности TikTok, чтобы влиять на молодежную аудиторию.

Манипуляции вокруг годовщины убийства Дарьи Дугиной

Россия попытается представить Дугину как жертву "украинского терроризма" и выступить в роли потерпевшей стороны, подчеркивая якобы атаки на гражданское население.

Активно будут освещать памятные мероприятия, чтобы сформировать международный образ Украины как "радикального режима".

Российские информационные атаки в Молдове перед выборами

Накануне парламентских выборов в Молдове (28 сентября) Кремль активизирует пропаганду, направленную на дискредитацию проевропейской власти, подрыв доверия к избирательному процессу и раскол диаспоры.

Основное внимание - на теме "политических заключенных" и репрессий против пророссийских сил.

Пропагандистские кампании вокруг саммита ШОС

Россия будет пытаться использовать саммит Шанхайской организации сотрудничества и визит Путина в Китай для демонстрации якобы геополитической силы и поддержки со стороны азиатских стран.

Это должно подорвать веру в западную поддержку Украины и создать впечатление "изменения мирового курса" в пользу Москвы.

Фейки РФ

Напомним, 3 августа в ЦПД опровергли российские фейки о том, что Украина якобы не забирает с нейтральных территорий своих граждан, в частности военнопленных и бывших заключенных.

Кроме того, российский режим планирует продолжить дезинформационную кампанию по дискредитации процессов обмена с Украиной. Соответствующей информацией располагают Силы обороны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Встреча Трампа и Путина Война в Украине
Новости
Дроны впервые атаковали Коми: россияне жалуются на "бавовну" на Ухтинском НПЗ (фото, видео)
Дроны впервые атаковали Коми: россияне жалуются на "бавовну" на Ухтинском НПЗ (фото, видео)
Аналитика
Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН