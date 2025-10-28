У Молдові натякнули на проблеми з послом РФ: його дії не відповідають дипломатії

Тимчасово виконуючий обов'язки міністра закордонних справ Молдови Міхай Попшой пояснив, що затримка з акредитацією російського посла у Кишиневі пов’язана з його поведінкою, яка не відповідає дипломатичним нормам.

За його словами, дипломат уже діє так, ніби має повноваження, хоча офіційно ще не подав вірчі грамоти і тому працює в обмеженому статусі.

"Це посол (Росії - ред.) узгоджений, але не акредитований. Існує певна невизначеність, пов'язана із його статусом. Він поводиться так, ніби вже акредитований, але водночас необхідно враховувати дипломатичні звичаї та практику, а окремі його дії не завжди відповідають цим нормам", - каже Попшой.

Він також підкреслив, що відносини між Молдовою та Росією ускладнені через розв’язану Москвою агресію проти України.

Очільник МЗС заявив, що країна прагне конструктивних стосунків з усіма державами, однак не може ігнорувати трагедії, які відбуваються по сусідству. Він висловив сподівання, що мир повернеться в регіон, а Росія відновить дотримання міжнародних зобов’язань і норм міжнародного права.

"Сподіваємося, що мир незабаром повернеться до нашого регіону і що Російська Федерація повернеться до виконання своїх міжнародних зобов'язань, включаючи Статут ООН, дотримуючись міжнародного права. А доти нам потрібно пристосовуватися до нинішніх реалій", - сказав Попшой.