В Молдове напомнили России о необходимости выведения ее войск из Приднестровья

Министерство иностранных дел Молдовы, комментируя заявления России о якобы подготовке провокаций со стороны Украины в Приднестровье, напомнило о необходимости вывода российских войск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker.
"Сообщения властей России о провокациях со стороны Украины в Приднестровье не соответствуют действительности. Власти Молдовы опровергают эти заявления и считают их необоснованными, сделанными с целью манипулирования общественным мнением. Ситуация с безопасностью в регионе стабильна", - говорится в сообщении министерства.
В ведомстве отметили, что власти Молдовы рассматривают исключительно мирный сценарий урегулирования приднестровского конфликта.
"В этой связи мы считаем сегодняшнее заявление МИД России провокационным и подтверждаем необходимость вывода российских войск с территории Молдовы", - добавили в МИД.
Напомним, Минобороны России издало новые обвинения в сторону Украины. Там утверждают, что ВСУ якобы готовят "провокации" на территории Приднестровья.
Однако в Молдове заявили, что не видят прямых военных угроз безопасности страны.
Соединенные Штаты также отметили, что не нашли подтверждений слухам о военном вторжении в приднестровский регион.
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