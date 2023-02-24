У Молдові нагадали Росії про необхідність виведення її військ з Придністров'я

Міністерство закордонних справ Молдови, коментуючи заяви Росії про нібито підготовку провокацій з боку України в Придністров'ї, нагадало про необхідність виведення російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker .

"Повідомлення влади Росії про провокації з боку України в Придністров'ї не відповідають дійсності. Влада Молдови спростовує ці заяви і вважає їх необґрунтованими, зробленими з метою маніпулювання громадською думкою. Ситуація з безпекою в регіоні стабільна", - йдеться в повідомленні міністерства.

У відомстві зазначили, що влада Молдови розглядає виключно мирний сценарій врегулювання придністровського конфлікту.

"У зв'язку з цим ми вважаємо сьогоднішню заяву МЗС Росії провокаційною і підтверджуємо необхідність виведення російських військ з території Молдови", - додали у МЗС.