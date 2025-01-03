В Молдове допускают кризис безопасности из-за прекращения поставок газа в Приднестровье

Премьер-министр Молдовы заявил, что решение России прекратить поставки газа в Приднестровье может спровоцировать серьезный кризис в сфере безопасности. По его словам, это направлено на дестабилизацию страны и возвращение пророссийских сил к власти.

"Ставя под угрозу будущее протектората, который она поддерживала в течение трех десятилетий, пытаясь дестабилизировать Молдову, Россия демонстрирует неизбежный результат для всех своих союзников - предательство и изоляцию", - подчеркнул Речан.

Премьер добавил, что правительство Молдовы готово компенсировать свои энергетические потребности за счет внутреннего производства и импорта.

Он также отметил, что Приднестровье понесло болезненный удар от решения РФ даже несмотря на свои связи с Москвой.

Речан подчеркнул, что правительство Молдовы готово поддержать жителей Приднестровья.

"Альтернативные энергетические решения, такие как системы на основе биомассы, генераторы, гуманитарная помощь и необходимые медикаменты, готовы к доставке, если руководство отделенной части страны примет эту поддержку", - отметил он.

Он также акцентировал внимание на том, что этот кризис может быть использован Россией для вооружения территории Молдовы против Украины, с которой страна имеет 1200-километровую границу.