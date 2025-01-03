У Молдові допускають безпекову кризу через припинення поставок газу у Придністров’я

Молдова може зіткнутись з безпековою кризою через припинення Росією поставок газу до Придністров’я. Це загроза для стабільності країни та її територіальної цілісності.
Про це заявив, прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Прем’єр-міністр Молдови заявив, що рішення Росії припинити постачання газу до Придністров’я може спровокувати серйозну безпекову кризу. За його словами, це спрямовано на дестабілізацію країни та повернення проросійських сил до влади.
"Ставлячи під загрозу майбутнє протекторату, який вона підтримувала протягом трьох десятиліть, намагаючись дестабілізувати Молдову, Росія демонструє неминучий результат для всіх своїх союзників – зраду та ізоляцію", - підкреслив Речан.
Прем’єр додав, що уряд Молдови готовий компенсувати свої енергетичні потреби коштом внутрішнього виробництва та імпорту.
Він також зазначив, що Придністров’я зазнало болючого удару від рішення РФ навіть попри свої зв’язки з Москвою.
Речан наголосив, що уряд Молдови готовий підтримати жителів Придністров’я.
"Альтернативні енергетичні рішення, як-от системи на основі біомаси, генератори, гуманітарна допомога і необхідні медикаменти, готові до доставки, якщо керівництво відокремленої частини країни прийме цю підтримку", - зазначив він.
Він також акцентував увагу на тому, що ця криза може бути використана Росією для озброєння території Молдови проти України, з якою країна має 1200-кілометровий кордон.
Нагадаємо, що 1 січня 2025 року російський "Газпром" припинив постачання газу до Придністров'я, посилаючись на невиконання платіжних зобов'язань.
Цей крок призвів до негайних наслідків: у регіоні було вимкнено централізоване опалення та гаряче водопостачання, а також зупинено роботу майже всіх промислових підприємств.
У відповідь на енергетичну кризу уряд Молдови запропонував Придністров'ю допомогу в закупівлі газу через європейські платформи за ринковими цінами.
Варто зазначити, що частина Молдови, яка перебуває під контролем Кишинева, заздалегідь підготувалася до можливих перебоїв з постачанням газу.
Зауважимо, що Придністров'я це регіон Молдови, який був окупований Росією за підсумками війни 1992 року. У Придністров'ї й досі залишаються російські війська.
Глава "Молдовагазу" Вадим Чебан повідомив, що для цієї території було закуплено достатньо газу на європейських ринках, що забезпечить потреби країни до квітня 2025 року.
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