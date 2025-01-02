Правительство Молдовы: РФ оставила людей Приднестровья без тепла и прибегает к шантажу
Россия пытается шантажировать Молдову через "Газпром". Она оставила жителей Приднестровья без тепла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря правительства Молдовы Даниеля Водэ.
По его словам, на правобережной части Молдовы есть свет и вода благодаря ответственным решениям. В частности, свет, тепло и газ поступает в страну из Румынии, Украины и европейского рынка. При этом молдаване, госучреждения и молдавские компании оплачивают эти ресурсы и не имеют долгов.
"Россия через "Газпром" пытается нас шантажировать, оставляет людей в Приднестровье без тепла и распространяет дезинформацию, обвиняя свою же дочернюю компанию в долгах, которые были опровергнуты международным аудитом", - добавил Водэ.
Приднестровье осталось без газа и горячей воды
Напомним, ранее стало известно, что после того, как Украина прекратила транзит российского газа, Приднестровье осталось без поставок газа.
В то же время в правительстве Молдовы уточнили, что Россия отказалась поставлять газ в регион по обходному маршруту.
При этом так называемые "власти" Приднестровья отказываются от поставок европейского газа.
В то же время "президент" Приднестровья потребовал, чтобы Молдова оплатила долги "Тираспольтрансгаза" перед "Газпромом".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.