Правительство Молдовы: РФ оставила людей Приднестровья без тепла и прибегает к шантажу

Россия пытается шантажировать Молдову через "Газпром". Она оставила жителей Приднестровья без тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря правительства Молдовы Даниеля Водэ.

По его словам, на правобережной части Молдовы есть свет и вода благодаря ответственным решениям. В частности, свет, тепло и газ поступает в страну из Румынии, Украины и европейского рынка. При этом молдаване, госучреждения и молдавские компании оплачивают эти ресурсы и не имеют долгов. "Россия через "Газпром" пытается нас шантажировать, оставляет людей в Приднестровье без тепла и распространяет дезинформацию, обвиняя свою же дочернюю компанию в долгах, которые были опровергнуты международным аудитом", - добавил Водэ.