Под ударом электростанции: в "Укрэнерго" рассказали о последствиях ночной атаки РФ

Российские войска сегодня ночью, 29 марта, нанесли удары по электростанциям в центральном и западном регионах Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрэнерго".

"Ночью россияне во время массированной атаки снова ударили по энергетическим объектам. Были повреждены тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах", - говорится в сообщении "Укрэнерго".

Отмечается, что на данный момент в Днепропетровской области применены аварийные, а в Харьковской – почасовые графики отключения.

Ситуация со светом в Украине

В результате российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины графики отключений действуют в Харьковской области. В то же время, ограничения могут применить в Одесской, а Днепропетровской областях.

Вчера, 28 марта, из-за российских ударов по критической инфраструктуре состоялось заседание Совета Украина-НАТО на уровне послов.

25 марта исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что в Украине из-за ударов россиян было повреждено 50% генерирующих мощностей. Пока они не работают.