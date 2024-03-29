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Залетали ли ракеты россиян в Молдову во время атаки по Украине: что говорят в Воздушных силах

Украина Молдова, Пятница 29 марта 2024 10:06
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Залетали ли ракеты россиян в Молдову во время атаки по Украине: что говорят в Воздушных силах Фото: спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В настоящее время в Воздушных силах ВСУ нет данных о пересечении воздушного пространства Молдовы российскими ракетами во время атаки на Украину 29 марта. Однако этот вопрос уточняется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Илью Евлаша в эфире телемарафона.

Об отсутствии информации Евлаш рассказал, отвечая на вопрос о распространении мониторинговыми каналами информации относительно того, залетали ли российские ракеты на территорию Молдовы.

"Но эта информация сейчас уточняется. Да, действительно в ту сторону, в направлении населенного пункта Ожево летели ракеты. Но по пересечению границы информации пока у нас нет", - отметил он.

Атака РФ по Украине ночью 29 марта

Россияне 29 марта атаковали Украину разными ракетами и "Шахедами". В частности, пуски крылатых ракет, "Кинжалов" и баллистики направлялись из временно оккупированного Крыма.

Враг выпустил по Украине почти сотню дронов-камикадзе и ракет разных типов. Украинская ПВО уничтожила 84 вражеских цели.

Также кафиры нанесли удары по электростанциям в центральном и западном регионах Украины.

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