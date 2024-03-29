Залетали ли ракеты россиян в Молдову во время атаки по Украине: что говорят в Воздушных силах
В настоящее время в Воздушных силах ВСУ нет данных о пересечении воздушного пространства Молдовы российскими ракетами во время атаки на Украину 29 марта. Однако этот вопрос уточняется.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Илью Евлаша в эфире телемарафона.
Об отсутствии информации Евлаш рассказал, отвечая на вопрос о распространении мониторинговыми каналами информации относительно того, залетали ли российские ракеты на территорию Молдовы.
"Но эта информация сейчас уточняется. Да, действительно в ту сторону, в направлении населенного пункта Ожево летели ракеты. Но по пересечению границы информации пока у нас нет", - отметил он.
Атака РФ по Украине ночью 29 марта
Россияне 29 марта атаковали Украину разными ракетами и "Шахедами". В частности, пуски крылатых ракет, "Кинжалов" и баллистики направлялись из временно оккупированного Крыма.
Враг выпустил по Украине почти сотню дронов-камикадзе и ракет разных типов. Украинская ПВО уничтожила 84 вражеских цели.
Также кафиры нанесли удары по электростанциям в центральном и западном регионах Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.