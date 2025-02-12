В Молдове возле границы с Украиной нашли дрон
Неизвестный дрон нашли на территории Молдовы в среду, 12 февраля. Беспилотники обнаружили неподалеку от границы с Украиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Молдовы в Telegram.
Молдавские правоохранители отметили, что сегодня в поле вблизи города Салча Тараклейского района заметили дрон.
"Территория изолирована, ее должны детально исследовать специалисты взрывотехнического отдела. После предварительного осмотра было установлено, что взрывчатки в нем нет", - говорится в сообщении.
Полиция добавляет, что рисков и угроз для безопасности жителей Салчи нет, на месте продолжаются следственные действия.
скриншот wikipedia.org
Стоит добавить, что это первый случай, когда после российских атак на Украину на территории Молдовы находятся дроны. Напомним, 3 февраля беспилотник нарушил воздушное пространство Молдовы.
Ночной обстрел Украины
Этой ночью россияне выпустили по Украине семь баллистических ракет и 123 дрона. Силы ПВО уничтожили. Силы ПВО уничтожили шесть ракет и 71 беспилотник. Еще 40 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны.
Известно, что шесть баллистических ракет были уничтожены над Киевом этой ночью. В столице в результате атаки погиб мужчина, еще четыре человека получили ранения, среди них ребенок.
Также в Николаевской и Черниговской области были атакованы объекты инфраструктуры. В Черниговской области из-за удара ранения получили два человека.
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