В Молдове возле границы с Украиной нашли дрон

Неизвестный дрон нашли на территории Молдовы в среду, 12 февраля. Беспилотники обнаружили неподалеку от границы с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Молдовы в Telegram.

Молдавские правоохранители отметили, что сегодня в поле вблизи города Салча Тараклейского района заметили дрон. "Территория изолирована, ее должны детально исследовать специалисты взрывотехнического отдела. После предварительного осмотра было установлено, что взрывчатки в нем нет", - говорится в сообщении. Полиция добавляет, что рисков и угроз для безопасности жителей Салчи нет, на месте продолжаются следственные действия.



скриншот wikipedia.org



Стоит добавить, что это первый случай, когда после российских атак на Украину на территории Молдовы находятся дроны. Напомним, 3 февраля беспилотник нарушил воздушное пространство Молдовы.