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В Молдове возле границы с Украиной нашли дрон

Кишинев, Среда 12 февраля 2025 13:41
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В Молдове возле границы с Украиной нашли дрон Фото: в Молдове нашли неизвестный дрон (t.me/newsmakerlive)
Автор: Наталья Юрченко

Неизвестный дрон нашли на территории Молдовы в среду, 12 февраля. Беспилотники обнаружили неподалеку от границы с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Молдовы в Telegram.

Молдавские правоохранители отметили, что сегодня в поле вблизи города Салча Тараклейского района заметили дрон.

"Территория изолирована, ее должны детально исследовать специалисты взрывотехнического отдела. После предварительного осмотра было установлено, что взрывчатки в нем нет", - говорится в сообщении.

Полиция добавляет, что рисков и угроз для безопасности жителей Салчи нет, на месте продолжаются следственные действия.
В Молдове возле границы с Украиной нашли дрон
скриншот wikipedia.org

Стоит добавить, что это первый случай, когда после российских атак на Украину на территории Молдовы находятся дроны. Напомним, 3 февраля беспилотник нарушил воздушное пространство Молдовы.

Ночной обстрел Украины

Этой ночью россияне выпустили по Украине семь баллистических ракет и 123 дрона. Силы ПВО уничтожили. Силы ПВО уничтожили шесть ракет и 71 беспилотник. Еще 40 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны.


Известно, что шесть баллистических ракет были уничтожены над Киевом этой ночью. В столице в результате атаки погиб мужчина, еще четыре человека получили ранения, среди них ребенок.

Также в Николаевской и Черниговской области были атакованы объекты инфраструктуры. В Черниговской области из-за удара ранения получили два человека.

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