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Дрон нарушил воздушное пространство Молдовы и пролетел над несколькими населенными пунктами

Понедельник 03 февраля 2025 13:40
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Дрон нарушил воздушное пространство Молдовы и пролетел над несколькими населенными пунктами Иллюстративное фото: дрон нарушил воздушное пространство Молдовы (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В ночь на понедельник, 3 февраля, неизвестный беспилотник нарушил воздушное пространство Молдовы. Дрон пролетел над несколькими населенными пунктами страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

"Сегодня ночью беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нарушил воздушное пространство Республики Молдова", - сказано в сообщении.

Несанкционированный полет был обнаружен и отслежен системами контроля воздушного пространства Национальной Армии. Нарушение было зафиксировано между 00:30 и 00:45 часами.

Траектория полета дрона: село Павловка, Украина - село Карманова - город Маяк - город Григориополь.

После этого беспилотник покинул воздушное пространство Республики Молдова по той же траектории.

Нарушение воздушного пространства во время обстрелов Украины

С начала полномасштабного вторжения России в Украину периодически фиксируются нарушения воздушного пространства других стран российскими дронами. Это происходит во время масштабных обстрелов Украины.

Ранее мы писали, что 10 ноября, на территории Молдовы обнаружили два дрона, которые залетели во время другой атаки РФ. МИД Молдовы решительно осудило действия России. В Воздушных силах Украины отметили, что часть дронов сбилась с курса, оказавшись в Беларуси и Молдове.

Также в конце 2024 года прохожий обнаружил беспилотник неподалеку от одного из торговых центров в столице Молдовы - Кишиневе.

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