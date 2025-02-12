РФ ударила по объекту критической инфраструктуры в Черниговской области: есть раненые

Российские оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры в Черниговской области 12 февраля. Там возник пожар, есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черниговской ОВА Вячеслава Чауса в Telegram.

По его словам, по состоянию на утро возгорание удалось локализовать.

"Возник пожар. Взрывной волной повредило хозяйственные постройки. Два человека ранены. Медики оказали им необходимую помощь", - сообщил глава ОВА.

Сегодня ночью россияне ударили по одному из объектов критической инфраструктуры в Прилуцком районе. Чаус отметил, что, вероятно, оккупанты били ударным дроном.

Ночная атака на Украину

В ночь на 12 февраля российские войска атаковали Украину баллистическими ракетами, а также выпустили 123 дрона. Противовоздушная оборона сбила 6 из 7 ракет и 71 дрон. Еще 40 вражеских беспилотников-имитаторов локально потеряны.

Россияне направили ракеты на Киев и Кривой Рог. В столице зафиксированы повреждения в трех районах. В результате атаки есть жертва и четверо раненых.

В Кривом Роге под ударом врага были АЗС, дома и инфраструктура.

В Киевской области тоже зафиксированы повреждения, а в Николаевской - из-за падения обломков возник пожар на объекте инфраструктуры.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.