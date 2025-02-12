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РФ ударила по объекту критической инфраструктуры в Черниговской области: есть раненые

Черниговская область, Среда 12 февраля 2025 10:11
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РФ ударила по объекту критической инфраструктуры в Черниговской области: есть раненые Фото: в Черниговской области атакован объект критической инфраструктуры (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры в Черниговской области 12 февраля. Там возник пожар, есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черниговской ОВА Вячеслава Чауса в Telegram.

Сегодня ночью россияне ударили по одному из объектов критической инфраструктуры в Прилуцком районе. Чаус отметил, что, вероятно, оккупанты били ударным дроном.

"Возник пожар. Взрывной волной повредило хозяйственные постройки. Два человека ранены. Медики оказали им необходимую помощь", - сообщил глава ОВА.

По его словам, по состоянию на утро возгорание удалось локализовать.

Ночная атака на Украину

В ночь на 12 февраля российские войска атаковали Украину баллистическими ракетами, а также выпустили 123 дрона. Противовоздушная оборона сбила 6 из 7 ракет и 71 дрон. Еще 40 вражеских беспилотников-имитаторов локально потеряны.

Россияне направили ракеты на Киев и Кривой Рог. В столице зафиксированы повреждения в трех районах. В результате атаки есть жертва и четверо раненых.

В Кривом Роге под ударом врага были АЗС, дома и инфраструктура.

В Киевской области тоже зафиксированы повреждения, а в Николаевской - из-за падения обломков возник пожар на объекте инфраструктуры.

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Черниговская область Пожар Война в Украине Атака дронов
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