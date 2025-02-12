У Молдові біля кордону з Україною знайшли дрон

Невідомий дрон знайшли на території Молдови у середу, 12 лютого. Безпілотники виявили неподалік від кордону з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Молдови в Telegram.

Молдовські правоохоронці зазначили, що сьогодні у полі поблизу міста Салча Тараклійського району помітили дрон. "Територію ізольовано, її мають детально дослідити фахівці вибухотехнічного відділу. Після попереднього огляду було встановлено, що вибухівки в ньому немає", - йдеться у повідомленні. Поліція додає, що ризиків та загроз для безпеки жителів Салчі немає, на місці тривають слідчі дії.



скриншот wikipedia.org



Варто додати, що це перший випадок, коли після російських атак на Україну на території Молдови знаходяться дрони. Нагадаємо, 3 лютого безпілотник порушив повітряний простір Молдови.