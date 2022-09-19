Стало відомо, з чого саме Росія атакувала Південноукраїнську АЕС

Російські окупанти влаштували обстріл Південноукраїнської АЕС ракетою, випущеною з комплексу "Іскандер". Вона влучила за 300 метрів від ядерних реакторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування " Південь ".

"Після опівночі по Південноукраїнській АЕС було скеровано ракету, попередньо "Іскандер", яка влучила за 300 метрів від ядерних реакторів", - йдеться в повідомленні.

За даними військових, ударною хвилею пошкоджено будівлі АЕС, розбито понад 100 вікон.

"Відключився один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу Південоукраїнського енергокомплексу. Відключилися також три високовольтні лінії електропередачі", - додають в ОК.

Наразі всі три енергоблоки станції працюють у штатному режимі. Потерпілих серед персоналу нема.