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Стало відомо, з чого саме Росія атакувала Південноукраїнську АЕС

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Україна, Понеділок 19 вересня 2022 17:15
Стало відомо, з чого саме Росія атакувала Південноукраїнську АЕС Фото: РФ ударила ракетою "Іскандер" по Південноукраїнській АЕС (t.me/dmytro_lubinetzs)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти влаштували обстріл Південноукраїнської АЕС ракетою, випущеною з комплексу "Іскандер". Вона влучила за 300 метрів від ядерних реакторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування "Південь".

"Після опівночі по Південноукраїнській АЕС було скеровано ракету, попередньо "Іскандер", яка влучила за 300 метрів від ядерних реакторів", - йдеться в повідомленні.

За даними військових, ударною хвилею пошкоджено будівлі АЕС, розбито понад 100 вікон.

"Відключився один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу Південоукраїнського енергокомплексу. Відключилися також три високовольтні лінії електропередачі", - додають в ОК.

Наразі всі три енергоблоки станції працюють у штатному режимі. Потерпілих серед персоналу нема.

Нагадаємо, у ніч на 19 вересня окупаційні війська завдали ракетних ударів по Південноукраїнській АЕС.

Пізніше на ракетний удар Південноукраїнською АЕС відреагував президент Володимир Зеленський. Він заявив, що Росія своїм обстрілом АЕС наражає весь світ на небезпеку.

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