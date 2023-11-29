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Молдова на заседании ОБСЕ призовет РФ вывести войска с ее территории

Молдова, Среда 29 ноября 2023 18:11
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Молдова на заседании ОБСЕ призовет РФ вывести войска с ее территории Архивное фото: Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Молдова планирует призвать Россию вывести свои войска с территории непризнанного Приднестровья во время заседания Совета министров ОБСЕ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску.

"С 29-30 ноября делегация Республики Молдова примет участие в 30-м ежегодном заседании Совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Скопье", - говорится в сообщении.

Министр подчеркнул, что встреча начнется с панели, посвященной Украине. Она будет называться "Война агрессии против Украины и необходимость функционального ОБСЕ во время конфликта", в которой государства-партнеры будут осуждать неоправданную агрессию Российской Федерации против Украины.

"Во время министерской конференции делегация Республики Молдова повторит осуждение агрессии РФ против Украины, снова обратится с твердым призывом к выводу незаконных войск РФ из нашей страны, а также обсудит важность мирного решения Приднестровского конфликта", - сказал министр.

Участие РФ в заседании Совета министров ОБСЕ

Напомним, Болгария решила открыть свое воздушное пространство для самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова, чтобы он попал на встречу ОБСЕ, которая состоится в Скопье (Северная Македония).

Помимо Лаврова, в состав российской делегации войдет также пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, которую называют "рупором кремлевской пропаганды".

Министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии заявили о решении не участвовать во встрече ОБСЕ, поскольку на нее приедет глава МИД России Сергей Лавров.

Однако глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель все же поедет на встречу ОБСЕ. Он объяснил это решение тем, что кто-то на заседании должен оппонировать Россию. Также приехать на встречу вызвался и госсекретарь США Энтони Блинкен.

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