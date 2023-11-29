Молдова на засіданні ОБСЄ закличе РФ вивести війська з її території

Молдова планує закликати Росію вивести свої війська з території невизнаного Придністров'я під час засідання Ради міністрів ОБСЄ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Ніку Попеску .

"З 29-30 листопада делегація Республіки Молдова візьме участь у 30-му щорічному засіданні Ради міністрів Організації з безпеки і співробітництва в Європі у Скоп'є", - йдеться у повідомленні.

Міністр наголосив, що зустріч розпочнеться з панелі, яка присвячена Україні. Вона називатиметься "Війна агресії проти України та необхідність функціонального ОБСЄ під час конфлікту", у якій держави-партнери засуджуватимуть невиправдану агресію Російської Федерації проти України.

"Під час міністерської конференції делегація Республіки Молдова повторить засудження агресії РФ проти України, знову звернеться з твердим закликом до виведення незаконних військ РФ із нашої країни, а також обговорить важливість мирного вирішення Придністровського конфлікту", - сказав міністр.

Участь РФ у засіданні Ради міністрів ОБСЄ

Нагадаємо, Болгарія вирішила відкрити свій повітряний простір для літака міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, щоб він потрапив на зустріч ОБСЄ, яка відбудеться в Скоп'є (Північна Македонія).

Крім Лаврова, до складу російської делегації також увійде прес-секретар МЗС Росії Марія Захарова, яку називають "рупором кремлівської пропаганди".

Міністри закордонних справ Литви, Латвії та Естонії заявили про рішення не брати участь у зустрічі ОБСЄ, оскільки на неї приїде глава МЗС Росії Сергій Лавров.

Однак, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель все ж поїде на зустріч ОБСЄ. Він пояснив це рішення тим, що хтось на засіданні має опонувати Росії. Також приїхати на зустріч зголосився і держсекретар США Ентоні Блінкен.