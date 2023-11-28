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Несмотря на бойкот Лаврова. Боррель все равно поедет на саммит ОБСЕ

Брюссель, Вторник 28 ноября 2023 19:21
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Несмотря на бойкот Лаврова. Боррель все равно поедет на саммит ОБСЕ Фото: Жозеп Боррель, высокопоставленный дипломат ЕС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель объяснил, почему он все-таки поедет на встречу ОБСЕ, где будет глава российского МИДа Сергей Лавров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Борреля на совместной с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой пресс-конференции в Брюсселе.

"Я должен поехать на ОБСЕ, потому что мы являемся членом ОБСЕ. Мы должны представить наши взгляды и оппонировать взглядам России", - сказал глава дипломатии ЕС.

Он также заявил, что не будет иметь возможности провести разговор с Лавровым, поскольку будет вынужден немедленно вернуться обратно, чтобы принять участие в заседании Европейского оборонного агентства.

"Но я не хочу, чтобы место Евросоюза было пустым, поэтому я приму участие во время ужина. Россия представит свою точку зрения, но и мы представим свою. Я не буду иметь прямых разговоров с Лавровым", - пояснил он.

Страны бойкотируют это заседание ОБСЕ

Напомним, ранее стало известно, что Болгария откроет свое воздушное пространство для самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Это необходимо, чтобы он попал на встречу ОБСЕ, которая состоится в Скопье (Северная Македония).

Уже сегодня в Министерстве иностранных дел Украины отреагировали решение допустить Лаврова на встречу ОБСЕ. Там подчеркнули, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не будет участвовать во встрече.

Министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии заявили, что также не будут участвовать во встрече ОБСЕ, поскольку на нее приедет глава МИД России Сергей Лавров.

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