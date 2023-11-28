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Болгария откроет небо для Лаврова. Он примет участие во встрече ОБСЕ

Болгария, Вторник 28 ноября 2023 11:41
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Болгария откроет небо для Лаврова. Он примет участие во встрече ОБСЕ Фото: глава МИД России Сергей Лавров (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Болгария временно откроет воздушное пространство для самолета главы МИД РФ Сергея Лаврова. Это позволит ему принять участие во встрече ОБСЕ в Скопье (Северная Македония), которая состоится с 29 ноября по 1 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Болгарии.

"Болгария дал разрешение на перелет Специального авиационного подразделения "Россия" через территорию воздушного пространства Республики Болгария для осуществления рейса по транспортировке делегации для участия в международном форуме", - говорится в заявлении.

Как уточняют в болгарском МИД, дипломатическое разрешение на пролет носит временный характер и будет действительно в течение 3 часов до и 72 часов после назначенной даты и времени пролета.

В ведомстве уточняют, что это "разрешение предоставлено для участия в заседании Совета министров ОБСЕ в Скопье министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову и подпадает под исключения из применения к нему санкционного режима ЕС".

"Данное разрешение не распространяется на членов его делегации, которые также являются санкционными лицами согласно действующему законодательству ЕС, о чем прямо говорится в ответной ноте болгарской стороны", - подчеркивается на сайте МИД.

Не первый раз

Ранее Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли небо для самолета Лаврова. Тогда сообщалось, его визит в Сербию "оказался под большим вопросом". Позже Лавров даже отменил свой визит в Белград, намеченный на 6 июня 2022 года.

Отметим, что небо для всех российских самолетов Болгария закрыла с 26 февраля 2022 года, через два дня после масштабного вторжения РФ в Украину.

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