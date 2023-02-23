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Молдова опровергает заявление России о подготовке "вторжения" ВСУ в Приднестровье

Фото: Молдова опровергает заявление России о подготовке "вторжения" ВСУ в Приднестровье (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Молдове опровергают заявление Минобороны России о якобы готовящейся провокации в Приднестровье с участием украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение правительства Молдовы в Telegram.

"Государственные власти не подтверждают информацию, распространенную сегодня утром министерством обороны России. Призываем к спокойствию и получению информации из официальных и проверенных источников Республики Молдова", - говорится в сообщении.

Там отметили, что молдавские ведомства сотрудничают с зарубежными партнерами, и в случае угрозы для страны обещают проинформировать общество об этом.

Напомним, сегодня утром Минобороны России выдало новые обвинения в сторону Украины. Там утверждают, что ВСУ якобы готовят "провокации" на территории Приднестровья.

Заявление Минобороны РФ было сделано на фоне сообщений украинской разведки о том, что Москва планирует дестабилизировать политическую ситуацию в Молдове.

По словам президента республики Майи Санду, Россия хочет с помощью людей с военной подготовкой и оппозиционных протестов сменить власть в стране.

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