Молдова спростовує заяву Росії про підготовку "вторгнення" ЗСУ у Придністров'я

У Молдові спростовують заяву Міноборони Росії про провокацію, що нібито готується, в Придністров'ї за участю українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення уряду Молдови в Telegram .

"Державна влада не підтверджує інформацію, поширену сьогодні вранці міністерством оборони Росії. Закликаємо до спокою та отримання інформації з офіційних та перевірених джерел Республіки Молдова", - йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що молдавські відомства співпрацюють із закордонними партнерами, і у разі загрози для країни обіцяють проінформувати суспільство про це.