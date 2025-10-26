Молдова вместе с Украиной: Санду упрекнула Венгрию в блокировке вступления в ЕС

По словам Санду, процесс переговоров о вступлении в Молдовы в ЕС заблокирован из-за отказа Венгрии в отношении Украины.

"Мы находимся на этапе, когда нам необходимо начать следующий раунд переговоров. Этому препятствует отказ Венгрии от Украины, но мы в целом знаем, каких реформ нам нужно добиться", - заявила Санду.

Она добавила, что независимо от того, открыт официальный процесс или нет, страна продолжит работать над реализацией мер.

Также президент подчеркнула, что власти Молдовы нацелены на полное вступление Евросоюз, отвергая идею "ограниченной интеграции" без права вето.

"Мы такой вариант не обсуждали. Конечно, мы хотим стать полноправными членами Евросоюза", - сказала она.

Санду пояснила, что нынешние реформы в стране направлены, в частности, на то, чтобы привести национальное законодательство в соответствие с европейскими стандартами.

"Нам необходимо адаптировать правовую базу к европейской и одновременно решать насущные проблемы людей, стимулировать экономическое развитие, даже в условиях неопределенности, вызванной войной на Украине. Нам предстоит много работы, но мы полны решимости, и у нас есть поддержка парламента - это самое главное, - подчеркнула глава государства.

На вопрос о том, существуют ли предложение по отделению Молдовы от Украины в процессе вступления, Санду заявила, что ЕС продвигает процесс, основанный на заслугах.

"Было бы правильно, чтобы обе страны продвигались одновременно, потому что именно это обеспечивает Европейский союз. Это меритократический процесс. И Молдова, и Украина выполнили свои обязательства, что подтверждено Европейской комиссией. Я очень надеюсь, что в скором времени будет найдено решение, которое позволит обеим странам перейти на следующий этап", - резюмировала президент.