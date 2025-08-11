RU

Встреча Трампа и Путина Война в Украине

"Молдова на распутье": как РФ готовится повлиять на исход выборов

Фото: секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойга (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Россия активизирует информационную кампанию в Молдове на фоне приближения парламентских выборов, назначенных на 28 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра противодействия дезинформации.

Центральным элементом этой стратегии стала статья секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу "Молдова на распутье", в которой Кремль традиционно обвиняет Европейский Союз во "внешнем управлении" и "втягивании страны в НАТО".

В своем заявлении Шойгу подчеркнул, что Москва "примет любой выбор граждан Молдовы", однако добавил, что это должно быть "реальное волеизъявление, а не фальсификация".

Такая риторика создает почву для возможного обжалования результатов голосования и оправдания дальнейшего вмешательства России во внутренние дела страны.

Параллельно с официальными заявлениями Кремля в информационном пространстве усиливается активность пророссийских СМИ, политических сил и бот-сетей в соцсетях, которые распространяют дезинформацию и дискредитируют проевропейские силы.

Эта операция влияния имеет целью сохранить рычаги российского контроля в регионе, сорвать евроинтеграцию Молдовы и ослабить позиции проевропейской власти путем мобилизации пророссийского электората.

Выборы в Молдове

Напомним, мы писали, что накануне парламентских выборов в Молдове (28 сентября) Кремль активизирует пропаганду, направленную на дискредитацию проевропейской власти, подрыв доверия к избирательному процессу и раскол диаспоры.

Основное внимание - на теме "политических заключенных" и репрессий против пророссийских сил.

Начиная с 20 июля Центральная избирательная комиссия Молдовы начала прием документов для регистрации кандидатов на выборы в парламент.

Недавно стало известно, что ЦИК Молдовы отказала в регистрации на парламентских выборах пророссийскому блоку "Победа", который возглавляет беглый олигарх Илан Шор. Такое решение было принято большинством голосов.

Добавим, 15 июля ЕС одобрил новый пакет санкций против пророссийских политиков и организаций в Молдове. В Брюсселе заявляют, что Москва пытается дестабилизировать ситуацию накануне парламентских выборов.

