"Молдова на распутье": как РФ готовится повлиять на исход выборов

Центральным элементом этой стратегии стала статья секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу "Молдова на распутье", в которой Кремль традиционно обвиняет Европейский Союз во "внешнем управлении" и "втягивании страны в НАТО".

В своем заявлении Шойгу подчеркнул, что Москва "примет любой выбор граждан Молдовы", однако добавил, что это должно быть "реальное волеизъявление, а не фальсификация".

Такая риторика создает почву для возможного обжалования результатов голосования и оправдания дальнейшего вмешательства России во внутренние дела страны.

Параллельно с официальными заявлениями Кремля в информационном пространстве усиливается активность пророссийских СМИ, политических сил и бот-сетей в соцсетях, которые распространяют дезинформацию и дискредитируют проевропейские силы.

Эта операция влияния имеет целью сохранить рычаги российского контроля в регионе, сорвать евроинтеграцию Молдовы и ослабить позиции проевропейской власти путем мобилизации пророссийского электората.