Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні

"Молдова на роздоріжжі": як РФ готується вплинути на результат виборів

Фото: секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойга (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Росія активізує інформаційну кампанію у Молдові на тлі наближення парламентських виборів, призначених на 28 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Центру протидії дезінформації.

Центральним елементом цієї стратегії стала стаття секретаря Ради безпеки РФ Сергія Шойгу "Молдова на роздоріжжі", в якій Кремль традиційно звинувачує Європейський Союз у "зовнішньому управлінні" та "втягуванні країни в НАТО".

У своїй заяві Шойгу підкреслив, що Москва "прийме будь-який вибір громадян Молдови", однак додав, що це має бути "реальне волевиявлення, а не фальсифікація".

Така риторика створює ґрунт для можливого оскарження результатів голосування та виправдання подальшого втручання Росії у внутрішні справи країни.

Паралельно з офіційними заявами Кремля в інформаційному просторі посилюється активність проросійських ЗМІ, політичних сил і бот-мереж у соцмережах, які поширюють дезінформацію та дискредитують проєвропейські сили.

Ця операція впливу має на меті зберегти важелі російського контролю в регіоні, зірвати євроінтеграцію Молдови та послабити позиції проєвропейської влади через мобілізацію проросійського електорату.

Вибори у Молдові

Нагадаємо, ми писали, що напередодні парламентських виборів у Молдові (28 вересня) Кремль активізує пропаганду, спрямовану на дискредитацію проєвропейської влади, підрив довіри до виборчого процесу і розкол діаспори.

Основна увага - на темі "політичних ув’язнених" та репресій проти проросійських сил.

Починаючи з 20 липня Центральна виборча комісія Молдови почала прийом документів для реєстрації кандидатів на вибори до парламенту.

Нещодавно стало відомо, що ЦВК Молдови відмовила в реєстрації на парламентських виборах проросійському блоку "Перемога", який очолює олігарх-утікач Ілан Шор. Таке рішення ухвалили більшістю голосів.

Додамо, 15 липня ЄС схвалив новий пакет санкцій проти проросійських політиків та організацій у Молдові. У Брюсселі заявляють, що Москва намагається дестабілізувати ситуацію напередодні парламентських виборів.

