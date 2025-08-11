"Молдова на роздоріжжі": як РФ готується вплинути на результат виборів

Центральним елементом цієї стратегії стала стаття секретаря Ради безпеки РФ Сергія Шойгу "Молдова на роздоріжжі", в якій Кремль традиційно звинувачує Європейський Союз у "зовнішньому управлінні" та "втягуванні країни в НАТО".

У своїй заяві Шойгу підкреслив, що Москва "прийме будь-який вибір громадян Молдови", однак додав, що це має бути "реальне волевиявлення, а не фальсифікація".

Така риторика створює ґрунт для можливого оскарження результатів голосування та виправдання подальшого втручання Росії у внутрішні справи країни.

Паралельно з офіційними заявами Кремля в інформаційному просторі посилюється активність проросійських ЗМІ, політичних сил і бот-мереж у соцмережах, які поширюють дезінформацію та дискредитують проєвропейські сили.

Ця операція впливу має на меті зберегти важелі російського контролю в регіоні, зірвати євроінтеграцію Молдови та послабити позиції проєвропейської влади через мобілізацію проросійського електорату.