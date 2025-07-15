Удар по агентам Кремля: ЕС одобрил санкции против пророссийских организаций в Молдове, - СМИ

ЕС одобрил новый пакет санкций против пророссийских политиков и организаций в Молдове. В Брюсселе заявляют, что Москва пытается дестабилизировать ситуацию накануне парламентских выборов.

Как передает РБК-Украина , об этом сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк в соцсети Х и DW .

Во вторник, 15 июля, министры иностранных дел стран ЕС дали "зеленый свет" новому пакету санкций против молдавских структур, связанных с Кремлем.

Среди них - пророссийские политики, организации, а также фирма, которая, по данным ЕС, использовалась для обхода западных санкций через сотрудничество с российскими госструктурами.

"Министры иностранных дел только что одобрили очередную партию санкций, направленных против пророссийских политиков и организаций в Молдове", - написал Йозвяк.

Это решение Европейского Союза принято на фоне очередной волны враждебной пропаганды со стороны Службы внешней разведки РФ.

Накануне там заявили, якобы НАТО "готовит Молдову" к войне с Россией, а инфраструктурные проекты Кишинева подаются как "военная подготовка".

На самом деле, как пишет издание, российская дезинформационная кампания имеет целью заставить молдаван голосовать из страха - именно накануне решающих парламентских выборов 28 сентября, которые могут определить европейское будущее страны.

Президент Майя Санду отреагировала на новые фейки из Москвы. Она заявила, что Кремль запускает очередную волну манипуляций, чтобы дестабилизировать страну.

Санду также подчеркнула: мир в стране будет держаться до тех пор, пока Молдова уверенно движется по европейскому пути.

Правительство в Кишиневе тоже четко заявляет: никто не позволит внешним силам управлять выборами. Премьер Дорин Речан отметил, что суверенитет и демократия не продаются - и что беглые олигархи не вернут страну в прошлое.