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Молдова вимагатиме у Придністров'я передоплату за газ, якщо "Газпром" зупинить постачання

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Субота 17 вересня 2022 20:23
Молдова вимагатиме у Придністров'я передоплату за газ, якщо "Газпром" зупинить постачання Фото: Молдова вимагатиме у Придністров'я передоплату за газ, якщо "Газпром" зупинить постачання (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Якщо російська компанія "Газпром" повністю припинить постачання газу до Молдови, то Придністров'я отримуватиме закуплений Кишиневом газ лише за передоплатою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker.

За словами прем'єр-міністра Наталії Гаврилиці, у разі припинення постачання Придністров'я теж втратить російський газ і отримуватиме газ, закуплений "Молдовогазом" на міжнародному ринку.

При цьому вона зазначила, що "Газпром" все ще не повідомив, чи постачатиме він газ до Молдови після 1 жовтня.

"У нас є листи, в яких йдеться, що ми маємо вирішити проблему з боргом до 1 жовтня, ми попросили їх продовжити термін. Ми закликали до ясності щодо постачання природного газу та обсягів, але її досі немає. Якщо збираємося закуповувати газ на міжнародному ринку або у партнерів, то ми маємо заплатити за нього авансом. Доставка природного газу на лівий берег Дністра без передоплати неможлива" - сказала Гаврилиця.

Зазначимо, що раніше президент Майя Санду повідомила, що аудит 800 млн доларів історичного боргу Молдови, який "Газпром" вимагає повернути, закінчать до кінця року. Кишинів просив компанію відкласти термін подання аудиту до 31 травня 2023 року, але "Газпром" вимагає завершити його до 1 жовтня.

При цьому в серпні Молдова уклала контракт із британською та норвезькою компаніями на проведення аудиту боргів "Молдовагазу". Згідно з договором, результати аудиту мають бути готовими до 30 січня 2023 року.

Також нагадаємо, що Придністров'я отримує російський газ безоплатно, накопичуючи борг за нього.

Нагадаємо, що молдавський уряд підготував план на випадок непередбачених дій "Газпрому", який постачає газ до країни.

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