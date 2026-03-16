ua en ru
Пн, 16 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В Молдове объявили экологическую тревогу после удара РФ по Днестровской ГЭС

05:45 16.03.2026 Пн
2 мин
Кишинев столкнулся с масштабной проблемой, которая может повлиять на повседневную жизнь миллиона граждан
aimg Никончук Анастасия
В Молдове объявили экологическую тревогу после удара РФ по Днестровской ГЭС Фото: Майя Санду (GettyImages)

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что российская атака на Новоднестровскую гидроэлектростанцию в Украине привела к экологической угрозе для реки Днестр и может повлиять на водоснабжение страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию президента Молдовы на платформе X (Twitter).

По словам главы Молдовы, последствия удара по Новоднестровской гидроэлектростанции в Черновицкой области, который произошел 7 марта, уже привели к разливу нефти в реке.

"Атака России на Новоднестровскую гидроэлектростанцию в Украине привела к разливу нефти в реку Днестр, что угрожает водоснабжению Молдовы. Мы объявили экологическую тревогу и действуем для защиты нашего народа", – написала политик.

Президент Молдовы подчеркнула, что ответственность за случившееся лежит на России.

"Россия несет полную ответственность", – подчеркнула Санду.

Что известно о загрязнении Днестра

После атаки российской армии по Днестровской ГЭС специалисты обнаружили в воде следы технических масел.

По предварительным данным Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, загрязнение может быть связано с утечкой ракетного топлива.

Потоки загрязненной воды распространились вниз по течению Днестра. В частности, следы загрязнения зафиксированы в районе молдавского села Наславча.

Реакция Молдовы и международные обращения

На фоне экологических рисков правительство Молдовы уже обратилось за поддержкой к Европейскому Союзу, как сообщил премьер-министр страны Александру Мунтяну.

Кроме того, Украина и Молдова договорились совместно обратиться к международным организациям с призывом осудить действия России, которые привели к повреждению гидроэнергетической инфраструктуры и загрязнению Днестра.

Напоминаем, что президент Молдовы Майя Санду отменила указ о помиловании гражданина страны, который ранее был осужден, а позже оказался одним из организаторов покушений на известных украинских деятелей. Он вышел на свободу в 2022 году после подписанного главой государства решения о помиловании.

Отметим, что бывший министр обороны Молдовы Виталий Маринуца заявил, что Украине необходимо сохранять военное присутствие вблизи Приднестровья, поскольку российский контингент, размещенный в этом регионе, может представлять угрозу возможной дестабилизации.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Молдова Майя Санду Война в Украине
Новости
Трамп о возможной сделке с Ираном: условия пока недостаточно хороши
Аналитика
