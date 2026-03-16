В Молдове объявили экологическую тревогу после удара РФ по Днестровской ГЭС

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что российская атака на Новоднестровскую гидроэлектростанцию в Украине привела к экологической угрозе для реки Днестр и может повлиять на водоснабжение страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию президента Молдовы на платформе X (Twitter).

По словам главы Молдовы, последствия удара по Новоднестровской гидроэлектростанции в Черновицкой области, который произошел 7 марта, уже привели к разливу нефти в реке.

"Атака России на Новоднестровскую гидроэлектростанцию в Украине привела к разливу нефти в реку Днестр, что угрожает водоснабжению Молдовы. Мы объявили экологическую тревогу и действуем для защиты нашего народа", – написала политик.

Президент Молдовы подчеркнула, что ответственность за случившееся лежит на России.

"Россия несет полную ответственность", – подчеркнула Санду.

Что известно о загрязнении Днестра

После атаки российской армии по Днестровской ГЭС специалисты обнаружили в воде следы технических масел.

По предварительным данным Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, загрязнение может быть связано с утечкой ракетного топлива.

Потоки загрязненной воды распространились вниз по течению Днестра. В частности, следы загрязнения зафиксированы в районе молдавского села Наславча.

Реакция Молдовы и международные обращения

На фоне экологических рисков правительство Молдовы уже обратилось за поддержкой к Европейскому Союзу, как сообщил премьер-министр страны Александру Мунтяну.

Кроме того, Украина и Молдова договорились совместно обратиться к международным организациям с призывом осудить действия России, которые привели к повреждению гидроэнергетической инфраструктуры и загрязнению Днестра.