Молдова готова стать частью "коалиции желающих", - Санду

23:05 23.03.2026 Пн
2 мин
Президент Молдовы раскрыла, в каком формате ее страна готова помочь Украине после завершения войны
aimg Иван Носальский
Молдова готова стать частью "коалиции желающих", - Санду Фото: Майя Санду, президент Молдовы (Getty Images)

Молдова готова присоединиться к "коалиции желающих" для помощи Украине. Для страны важно стать частью таких усилий.

Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

Читайте также: Европейские государства могут развернуть в Украине до 15 тысяч солдат, - СМИ

"Молдова выразила готовность участвовать в этой "коалиции желающих". Хочу напомнить, что мы уже оказываем поддержку Украине, проводим обучение саперов. И это именно то, что мы можем делать и что мы предложили, если члены "коалиции желающих" примут решение о присоединении нашей страны", - сказала Санду.

Она также обратила внимание, что такое членство не противоречит конституции Молдовы.

"Важно, чтобы мы тоже были частью этих усилий. Как я уже говорила, наши специалисты могут проводить обучение и участвовать в разминировании, если война в Украине закончится", - добавила президент.

Она уточнила, что вопрос вступления Молдовы должны рассмотреть участники "коалиции желающих".

"В эту коалицию входят страны ЕС и государства-кандидаты. Предполагаю, что в ближайшие недели или месяц-два примут решение", - отметила президент.

"Коалиция желающих"

Стоит заметить, что "коалиция желающих" рассматривает отправку солдат в Украину для того, чтобы предотвратить повторную агрессию России в будущем.

В январе прошло заседание "коалиции желающих" на уровне главнокомандующих.

Главной темой обсуждения стал формат реализации гарантий безопасности для Киева и усиления оборонных способностей Украины и Европы.

Российская Федерация Молдова Помощь Украине Война в Украине Майя Санду
Не садитесь в лифт: в Киеве и областях экстренные отключения света
