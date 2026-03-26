Молдова внезапно разрешила заправкам "Лукойл" возобновить работу: в чем причина

19:59 26.03.2026 Чт
Заправки "Лукойл" в Молдове должны были перейти под контроль американской компании
aimg Иван Носальский
Иллюстративное фото: в Молдове заработают заправки "Лукойл" (Getty Images)

Власти Молдовы решили временно разблокировать работу "Лукойла" на территории страны из-за риска дефицита топлива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального центра управления кризисами Молдовы.

Читайте также: Российская нефть снова в продаже: США разрешили экспорт до апреля

Из-за того, что значительная часть заправочных станций страны, которыми управляет сеть Lukoil-Moldova, сейчас закрыта, власти пошли на временное смягчение ограничений для российской компании.

Согласно решению, "Лукойл" сможет использовать существующие источники для пополнения запасов горючего на всех своих станциях. Особый акцент сделан на обеспечении потребителей дизельным топливом.

Причины ослабления ограничений

Такой шаг объясняют необходимостью обеспечить бесперебойный доступ граждан к горючему, поскольку доля этой компании на рынке Молдовы является одной из самых больших.

Национализация активов "Лукойла"

Напомним, в январе этого года активы российского "Лукойла" на территории Международного аэропорта Кишинева перешли в государственную собственность Молдовы из-за санкций США.

Компанию также оштрафовали на 300 тысяч долларов за задержку передачи объектов.

Кроме этого стало известно, что власти Молдовы запретили "Лукойлу" деятельность в стратегических сферах нацбезопасности, а управление сетью АЗС компании будет осуществлять американский инвестиционный фонд Carlyle Group.

Больше по теме:
Зеленский раскрыл соотношение потерь в войне России против Украины
Университетам надо планировать себя в новой демографии, а не в старой памяти, – интервью с МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Университетам надо планировать себя в новой демографии, а не в старой памяти, – интервью с МОН