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ЕС призвали ввести санкции против олигархов Молдовы, причастных к возможному перевороту

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Суббота 18 февраля 2023 17:40
ЕС призвали ввести санкции против олигархов Молдовы, причастных к возможному перевороту Фото: ЕС призвали ввести санкции против олигархов Молдовы (flick com libereurope)
Автор: Дмитрий Браславский

Против олигархов, обвиненных в содействии дестабилизации в Молдове и потенциальном свержении ее проевропейского правительства, должны быть введены санкции Европейского Союза

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, которое приводит Bloomberg.

Он сообщил, что попросит ЕС ввести ограничительные меры и внести в список санкций олигархов, которые действуют с целью нанесения ущерба безопасности Молдовы уже на следующей неделе в Брюсселе.

"Они не подпадают под санкции ЕС, несмотря на просьбы Молдовы в прошлом году", - заявил Рейнсалу.

Президент Молдовы Мая Санду заявила, что Кремль планировал использовать внешних военных экспертов, чтобы спровоцировать бурные протесты и свергнуть ее правительство. Она призвала к усилению безопасности и максимальной бдительности.

Напомним, что в США обеспокоены сообщениями о возможных планах России совершить государственный переворот в Молдове.

РБК-Украина писало о том, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская разведка перехватила российский план по дестабилизации политической ситуации в Молдавии.

Позже президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия не в первый раз хочет дестабилизировать ситуацию в ее стране.

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