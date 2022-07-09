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Чи зобов'яжуть Молдову вводити санкції проти Росії: відповідь посла ЄС

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Молдова, Субота 09 липня 2022 16:05
Чи зобов'яжуть Молдову вводити санкції проти Росії: відповідь посла ЄС Фото: ЄС не зобов'язує Молдову вводити санкції проти Росії (pixabay com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Європейський Союз не зобов'язує Молдову приєднуватися до санкцій проти РФ, але буде радий руху країни в цьому напрямку.

Про це заявив глава делегації ЄС у Молдові Яніс Мажейкс в ефірі телеканалу Primulîn Moldova, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

Мажейкс зазначив, що мова йде про санкції проти Росії через її агресію і напад на Україну, а не про антиросійські санкції.

Він додав, що ЄС не висував чіткої вимоги приєднатися до цих санкцій.

"ЄС не вимагає. Ми розуміємо, що у Молдови своя специфічна ситуація, і не завжди було можливо приєднуватися до тих чи інших кроків", - сказав він.

При цьому він зазначив, що для ЄС буде важливим те, що країна буде розвиватися в цьому напрямку.

"Від країн-кандидатів очікують, що вони будуть поступово наближати свою зовнішню політику до політики ЄС. Чіткої вимоги немає, але ми будемо раді бачити, що Молдова зможе приєднуватися до тих чи інших санкцій", - сказав Мажейкс.

Додамо, що раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що держави, які хочуть вступити в ЄС, повинні приєднатися до санкцій проти Росії.

Нагадаємо, 23 червня Єврорада вирішила надати Молдові статус кандидата в ЄС.

Крім того, спікер парламенту Молдови Ігор Гросу заявляв, що Молдова підтримає санкції проти РФ.

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