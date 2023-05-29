Молдова хочет открыть центр по борьбе с российской пропагандой

Об этом сообщила президент Майя Санду, передает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker .

Санду намерена предложить парламенту создать Национальный центр защиты информационного пространства и борьбы с пропагандой "Патриот". Учреждение будет координировать и внедрять политику страны в области информационной безопасности и обеспечивать стратегическую коммуникацию для предотвращения и борьбы с дезинформацией.

"Ежедневно Кремль и преступные группировки проводят гибридные атаки, используя оружие пропаганды, чтобы посеять ненависть в Молдове, ослабить наше доверие друг к другу и к нашему государству. Поскольку Кремль не может добраться до нас на танках, он спонсирует распространение лжи в СМИ и социальных сетях, вкладывая огромные суммы денег, финансирует преступные группировки грязными деньгами", - сказала президент Молдовы.

Она добавила, что ложь, которая транслируется по телевидению и в интернете, стала самым опасным оружием.

По ее словам, у учреждения будет две основные задачи.

Первая задача - передавать достоверные данные общественности и обеспечивать непрерывный диалог с жителями, сотрудничать со всеми органами государства для продвижения национальных интересов и увеличения устойчивости перед лицом дезинформации.

Втора задача - выявлять, оценивать и бороться с дезинформацией, чтобы устранять риски гибридных и информационных угроз безопасности страны.

Санду добавила, что 30 мая текст законопроекта о создании нового учреждения опубликуют на сайте администрации президента для публичных консультаций. К концу июня проект передадут в парламент для утверждения.

Вместе с этим президент Молдовы отметила, что право на свободу слова является неоспоримой ценностью и лежит в основе демократического развития, к которому все стремятся. Но, по ее словами, такая свобода не может быть "прикрытием для лжи и интоксикации".

"Мы не должны позволить им разделить нас и ослабить нашу страну. Это зависит от нас, от всего общества. Потому что это и есть их план - слабая страна, с озлобленными людьми, которые не мешают им воровать и держать Молдову в бедности и коррупции", - добавила Санду.

Ситуация в Молдове

Санду заявляла, что Россия всеми силами пытается установить пророссийские власти в Молдове, чтобы по примеру Беларуси использовать территорию государства в войне против Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал о перехвате нашей разведкой российского плана разрушения политической ситуации в Молдове.

Кроме того, в Молдове ввели чрезвычайное положение после начала полномасштабного вторжения России и теперь постоянно продлевают.

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