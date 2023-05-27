Молдова продлила режим чрезвычайного положения еще на два месяца

Парламент Молдовы на голосовании поддержал продление режима чрезвычайного положения с 4 июня еще на 60 дней. Такие меры связаны с продолжающейся войной России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker .

Как заявил премьер-министр Дорин Речан на заседании парламента, необходимость пролонгации режима обусловлена сохраняющимися рисками и угрозами, которые направлены на национальную безопасность и энергоснабжение страны.

"Просьба продлить ЧП мотивирована. Мы должны сделать это снова. У нашей границы продолжает идти война", - отметил он.

Молдавские парламентарии приняли продление ЧП, одобрив соответствующее предложение правительства, 58 голосами "за". Инициатива была поддержана только депутатами от партии "Действие и солидарность" (PAS).

Режим ЧП в Молдове

В стране ввели чрезвычайное положение в самом начале полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года, и теперь постоянно продлевают.

Во время ЧП, согласно законодательству страны, власти имеют право на: