"Коалиция желающих" провела заседание главкомов: Сырский сообщил подробности

"Коалиция желающих" провела заседание на уровне главнокомандующих вооруженными силами стран-членов. В нем приняла участие Украина, стороны обсудили реализацию гарантий безопасности для Киева.

Как пишет РБК-Украина , об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

По словам Сырского, с партнерами обсуждали формат реализации гарантий безопасности для Украины. На заседании присутствовал начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов.

Сырский во время заседания отметил, что Россия не демонстрирует готовности прекратить войну. Зато продолжается террор против мирного населения. Именно поэтому сейчас важно усилить санкционное давление на РФ и продолжить укрепление оборонных возможностей Украины и Европы в целом.

"Особое внимание уделили вопросу продолжения военной помощи Украине - как ключевой предпосылке сохранения боеспособности Сил обороны и их способности и в дальнейшем наносить противнику ощутимые потери на поле боя", - отметил он.

Сырский добавил, что на встрече среди прочих присутствовали:

Главком ВС Франции генерал Фабьен Мандон;

начальник Штаба обороны Великобритании главный маршал авиации сэр Ричард Найтон;

Верховный Главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, командующий Вооруженными Силами США в Европе генерал Алекс Гринкевич;

председатель Военного комитета Европейского Союза генерал Шон Кленси

"Благодарен партнерам за каждый практический шаг, приближающий справедливый мир для Украины и всей Европы. Вместе мы не только защищаем границы - мы защищаем ценности, на которых держится свободный мир", - резюмировал Сырский.