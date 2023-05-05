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Молдова в безопасности только благодаря Украине, - Санду

Фото: президент Молдовы Майя Санду (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Россия могла бы ввести войска на территорию Молдовы, если вторжение в Украину окончилось бы успехом для Кремля.

Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

"Я не верю, что россияне остановились бы на границе. Сегодня мы в безопасности только благодаря Украине", – отметила Санду.

По ее словам, в первые недели полномасштабного вторжения РФ в Украину, когда такая угроза еще существовала, страна сосредоточилась на принятии беженцев.

По мнению президента Молдовы, россияне агрессией против Украины пытаются переделать Советский Союз.

"Они хотят вернуть старые времена. А мы этого не хотим. Молдова была частью буферной зоны в течение 30 лет, и для нас это означало бедность, коррупцию, плохое управление, эмиграцию. Мы хотим быть частью демократического мира", – добавила Санду.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия всеми силами пытается установить пророссийские власти в Молдове, чтобы использовать территорию страны в войне против Украины, как Кремль уже использует территорию Беларуси.

До этого украинская разведка перехватила российский план по разрушению политической ситуации в Молдове, целью которого было разрушение Москвой демократического порядка этой страны и захват власти. В свою очередь, Служба разведки и безопасности Молдовы (СИБ) подтвердила получение информации от украинской разведки о планах России по разрушению политической ситуации в стране.

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МолдоваМайя Санду