Молдова в безпеці лише завдяки Україні, - Санду

Росія могла б запровадити війська на територію Молдови, якби вторгнення в Україну закінчилося б успіхом для Кремля.
Про це заявила президент Молдови Мая Санду, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
"Я не вірю, що росіяни зупинилися б на кордоні. Сьогодні ми в безпеці лише завдяки Україні", – зазначила Санду.
За її словами, у перші тижні повномасштабного вторгнення РФ в Україну, коли така загроза ще існувала, країна зосередилася на ухваленні біженців.
На думку президента Молдови, росіяни агресією проти України намагаються переробити Радянський Союз.
"Вони хочуть повернути старі часи. А ми цього не хочемо. Молдова була частиною буферної зони протягом 30 років і для нас це означало бідність, корупцію, погане управління, еміграцію. Ми хочемо бути частиною демократичного світу", – додала Санду.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Молдови Мая Санду заявила, що Росія всіма силами намагається встановити проросійську владу в Молдові, щоб використати територію країни у війні проти України, як Кремль уже використовує територію Білорусі.
До цього українська розвідка перехопила російський план щодо руйнування політичної ситуації в Молдові, метою якого було руйнування Москвою демократичного порядку цієї країни та захоплення влади. У свою чергу, Служба розвідки та безпеки Молдови (СІБ) підтвердила отримання інформації від української розвідки щодо планів Росії щодо руйнування політичної ситуації в країні.
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