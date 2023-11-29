Молдавского политика лишили гражданства за помощь армии РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление президента Молдовы.

Основанием для лишения гражданства пророссийского политика стал подпункт закона о гражданстве, связанный с вербовкой в вооруженные силы иностранного государства.

Калинин стал главой "Партии регионов" Молдовы в 2016 году. В 2020 году он собирал подписи для выдвижения собственной персоны для участия в президентских выборах, но позже сам и отказался от этого решения.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Калинин открыто поддерживает российскую агрессию. В своих соцсетях и в выступлениях перед аудиторией он нередко появлялся в военной форме с символикой "Z", которую российская армия использовала в качестве опознавательных знаков в ходе вторжения.

Санкции против Калинина

Ранее Европейский Союз ввел санкции против Калинина. Его обвинили в дестабилизации общественного порядка и попытку свержения власти в Молдове.

Также спустя некоторое время он попал в санкционные списки Канады. Отмечается, что санкции стали ответом на усилия его политической силы, которые она продолжает прилагать для дестабилизации демократически избранного правительства Молдовы в пользу России.

На фоне его деятельности Санду сообщила, что Россия всеми силами пытается установить пророссийские власти в Молдове, чтобы использовать территорию страны в войне против Украины, как Кремль уже использует территорию Беларуси.