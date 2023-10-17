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Канада ввела санкции против российских коллаборантов в Молдове

Вторник 17 октября 2023 18:10
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Канада ввела санкции против российских коллаборантов в Молдове Фото: Мелани Жоли (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Канада сегодня, 17 октября, сообщила о введении санкций против российских коллаборантов в Молдове. Они занимаются дестабилизацией обстановки в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Канады.

"Эти санкции вводятся против девяти молдавских лиц, связанных с влиятельными олигархами, такими как Владимир Плахотнюк и Илан Миронович Шор, которые ранее подверглись санкциям со стороны Канады", - говорится в сообщении.

Отмечается, что некоторые лица, попавшие сегодня под санкции, также связаны с политической партией "Шора", на которую Канада наложила санкции в июне 2023 года в ответ на ее усилия, которые она продолжает прилагать для дестабилизации демократически избранного правительства Молдовы в пользу России.

Канада также вводит санкции в отношении шести телевизионных станций, у которых Комиссия Молдовы по чрезвычайным ситуациям отозвала лицензии на деятельность. Эти каналы активно продвигают и распространяют российскую дезинформацию, чтобы оправдать агрессивную войну России против Украины.

Канада вводит эти санкции против российских коллаборационистов в Молдове в контексте четвертого заседания платформы поддержки Молдовы. Она координирует международную поддержку Молдовы в контексте кризиса, вызванного агрессивной войной России против Украины.

Физические лица, попавшие под санкции

  • Александр Валерьевич Калинин;
  • Григорий Иванович Карамалак;
  • Вера Плахотнюк;
  • Валерий Клименко;
  • Мария Альбот;
  • Сергей Бургуджи;
  • Игорь Химич;
  • Татьяна Платон;
  • Арина Коршикова.

СМИ, против которых Канада ввела ограничения

  • Первый канал в Молдавии;
  • РТР-Молдова;
  • Акчент-ТВ;
  • НТВ-Молдова;
  • ТВ-6;
  • Орхей-ТВ.

Переворот в Молдове

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале заявил, что украинская разведка перехватила российский план по разрушению политической ситуации в Молдове. Его целью было разрушение Москвой демократического порядка этой страны и захват власти.

Президент Молдовы Мая Санду сообщила, что Россия всеми силами пытается установить пророссийские власти в Молдове, чтобы использовать территорию страны в войне против Украины, как Кремль уже использует территорию Беларуси.

Недавно президент Молдовы Майя Санду сообщила, что наемники частной военной компании "Вагнера" и ее главарь Евгений Пригожин стояли за попыткой государственного переворота в Молдове.

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