Канада ввела санкции против российских коллаборантов в Молдове
Канада сегодня, 17 октября, сообщила о введении санкций против российских коллаборантов в Молдове. Они занимаются дестабилизацией обстановки в стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Канады.
"Эти санкции вводятся против девяти молдавских лиц, связанных с влиятельными олигархами, такими как Владимир Плахотнюк и Илан Миронович Шор, которые ранее подверглись санкциям со стороны Канады", - говорится в сообщении.
Отмечается, что некоторые лица, попавшие сегодня под санкции, также связаны с политической партией "Шора", на которую Канада наложила санкции в июне 2023 года в ответ на ее усилия, которые она продолжает прилагать для дестабилизации демократически избранного правительства Молдовы в пользу России.
Канада также вводит санкции в отношении шести телевизионных станций, у которых Комиссия Молдовы по чрезвычайным ситуациям отозвала лицензии на деятельность. Эти каналы активно продвигают и распространяют российскую дезинформацию, чтобы оправдать агрессивную войну России против Украины.
Канада вводит эти санкции против российских коллаборационистов в Молдове в контексте четвертого заседания платформы поддержки Молдовы. Она координирует международную поддержку Молдовы в контексте кризиса, вызванного агрессивной войной России против Украины.
Физические лица, попавшие под санкции
- Александр Валерьевич Калинин;
- Григорий Иванович Карамалак;
- Вера Плахотнюк;
- Валерий Клименко;
- Мария Альбот;
- Сергей Бургуджи;
- Игорь Химич;
- Татьяна Платон;
- Арина Коршикова.
СМИ, против которых Канада ввела ограничения
- Первый канал в Молдавии;
- РТР-Молдова;
- Акчент-ТВ;
- НТВ-Молдова;
- ТВ-6;
- Орхей-ТВ.
Переворот в Молдове
Президент Украины Владимир Зеленский в феврале заявил, что украинская разведка перехватила российский план по разрушению политической ситуации в Молдове. Его целью было разрушение Москвой демократического порядка этой страны и захват власти.
Президент Молдовы Мая Санду сообщила, что Россия всеми силами пытается установить пророссийские власти в Молдове, чтобы использовать территорию страны в войне против Украины, как Кремль уже использует территорию Беларуси.
Недавно президент Молдовы Майя Санду сообщила, что наемники частной военной компании "Вагнера" и ее главарь Евгений Пригожин стояли за попыткой государственного переворота в Молдове.
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