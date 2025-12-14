ua en ru
В Украину идет потепление: какой будет погода в начале следующей недели

Украина, Воскресенье 14 декабря 2025 14:29
UA EN RU
В Украину идет потепление: какой будет погода в начале следующей недели Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на 15 декабря (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Украине с понедельника, 15 декабря, ожидается очередное потепление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

По ее словам, температура воздуха по стране повысится на несколько градусов и составит от +1 до +5 градусов. В западных областях сохранится относительно теплая погода - как сегодня, так и в понедельник прогнозируют от +3 до +6 градусов. В то же время на востоке и северо-востоке Украины еще задержатся небольшие морозы - днем от -1 до -3 градусов.

Преимущественно в Украине ожидается облачная погода. В западных регионах возможны прояснения из-за влияния антициклона. Мокрый снег прогнозируют на Сумщине, Харьковщине, Полтавщине и Луганщине - это остатки атмосферного фронта. На остальной территории существенных осадков не ожидается, местами возможна незначительная морось.

Погода в Киеве

В Киеве 15 декабря также потеплеет, из-за чего начнет подтаивать снег. Максимальная температура в столице составит от +2 до +4 градусов. По словам синоптика, возможны слабые осадки в виде мороси или небольшого дождя, поэтому стоит быть особенно осторожными на дорогах.

Диденко также отметила, что очередное снижение температуры возможно около 21 декабря, однако сильных морозов пока не ожидается.

Ранее в Украинском гидрометеорологическом центре опубликовали краткую климатическую характеристику декабря в Украине, а также озвучили предварительный общий прогноз на первый месяц зимы.

В то же время синоптик Наталья Диденко сообщила, что в воскресенье, 14 декабря, в большинстве регионов страны ожидается преимущественно облачная и влажная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега. По ее словам, такие погодные условия обусловлены влиянием так называемой котловины между двумя антициклонами - Frieda и Ellinor.

