МОК допустил "нейтральных" спортсменов на Олимпиаду-2026: что изменится

Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил, что "нейтральные" спортсмены смогут участвовать в зимних Играх-2026 в Италии. При этом политика в отношении их выступлений останется такой же, как и на летних Олимпийских играх в Париже 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

МОК сохраняет правила для "нейтральных" спортсменов

На официальном сайте МОК сообщили, что спортсмены, допущенные к участию как "нейтральные", будут выступать только в личных соревнованиях.

В Париже 2024 года 32 атлета соревновались в 10 видах спорта без инцидентов, и эта практика будет перенесена на Игры-2026.

"Ничего нового в подходе к индивидуальным нейтральным спортсменам. Исполком будет придерживаться того же подхода, что и в Париже", - отметила президент МОК Кирсти Ковентри.

Ограничения для российских и белорусских спортсменов

Российские и белорусские спортсмены, которые поддерживают войну в Украине или имеют связи с военными структурами, не будут допущены к Играм-2026. Запрет касается также их персонала.

Награды, полученные "нейтральными" атлетами, не будут учитываться в общем медальном зачете.

Роль международных федераций и квалификационный процесс

Участие нейтральных спортсменов также будет зависеть от решений международных федераций.

Например, в хоккее, бобслее и скелетоне россияне и белорусы не будут допущены, тогда как Международный биатлонный союз (IBU) рассматривает возможность выдать им вайлдкарды при условии восстановления статуса местных федераций.

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) уже приняла решение не допускать российских спортсменов к отборочным соревнованиям.

Зимние Олимпийские игры-2026

Игры состоятся с 6 по 22 февраля 2026 года. На церемонии открытия "нейтральные" спортсмены не будут участвовать, будут выступать только в индивидуальных дисциплинах, а их медали не будут отображаться в таблице наград.