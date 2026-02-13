Не могучий медведь. Генсек НАТО сравнил Россию с садовой улиткой

Как отметил Рютте, среди министров обороны стран НАТО есть широкое согласие в вопросе продолжения и увеличения помощи Украине.

"Россияне несут ошеломляющие потери изо дня в день. 35 000 погибших в декабре. 30 000 погибших в январе… Они хотят, чтобы мы воспринимали россиян как могучего медведя, но можно утверждать, что они продвигаются по Украине с неуклюжей скоростью садовой улитки. И давайте не забывать об этом. Давайте не попадаться в ловушку российской пропаганды", - обратил внимание генсек.

Он добавил, что более тесное сотрудничество между НАТО и Евросоюзом привело к улучшению совместных усилий, особенно в контексте помощи Украине.

"Я думаю, что сотрудничество между НАТО и ЕС, вероятно, никогда не было таким сильным, как сегодня", - сказал Рютте.

Также он подчеркнул, что теперь страны Европы активнее берут на себя ответственность, принимают большую долю ответственности за собственную безопасность и играют более значимую руководящую роль в НАТО.