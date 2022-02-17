RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Можуть стати основою для саміту лідерів. США запропонували РФ нові контакти

Автор: Дмитрий Кузнецов

Державний секретар США Ентоні Блінкен направив міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову лист з пропозицією про зустріч в Європі. Нові контакти Москви і Вашингтона можуть стати основною саміту американського і російського президентів Джо Байдена і Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Блінкена на Радбезі ООН.

"Я направив лист Лаврову з пропозицією зустрітися в Європі для обговорення кроків, які ми можемо зробити для врегулювання ситуації без конфлікту", - сказав Блінкен.

За його словами, Москві також запропоновано провести зустрічі у форматах Росія-НАТО і постійної Ради ОБСЄ. Блінкен додав, що ці засідання можуть створити можливості для саміту ключових лідерів для деескалації ситуації, що склалася.

Нагадаємо, раніше МЗС Росії опублікував реакцію Москви на відповідь США По так званим "гарантіям безпеки".

Зазначимо, раніше Вашингтон повідомив, що отримав реакцію від Москви на відповідь по "гарантіям безпеки".

Як повідомляло РБК-Україна, Блінкен і Лавров за останній тиждень провели дві телефонні розмови.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиЕнтоні БлінкенЛавров