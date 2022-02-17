Можуть стати основою для саміту лідерів. США запропонували РФ нові контакти

Державний секретар США Ентоні Блінкен направив міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову лист з пропозицією про зустріч в Європі. Нові контакти Москви і Вашингтона можуть стати основною саміту американського і російського президентів Джо Байдена і Володимира Путіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Блінкена на Радбезі ООН.
"Я направив лист Лаврову з пропозицією зустрітися в Європі для обговорення кроків, які ми можемо зробити для врегулювання ситуації без конфлікту", - сказав Блінкен.
За його словами, Москві також запропоновано провести зустрічі у форматах Росія-НАТО і постійної Ради ОБСЄ. Блінкен додав, що ці засідання можуть створити можливості для саміту ключових лідерів для деескалації ситуації, що склалася.
Нагадаємо, раніше МЗС Росії опублікував реакцію Москви на відповідь США По так званим "гарантіям безпеки".
Зазначимо, раніше Вашингтон повідомив, що отримав реакцію від Москви на відповідь по "гарантіям безпеки".
Як повідомляло РБК-Україна, Блінкен і Лавров за останній тиждень провели дві телефонні розмови.