Могут стать основой для саммита лидеров. США предложили РФ новые контакты

Государственный секретарь США Энтони Блинкен направил министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо с предложением о встрече в Европе. Новые контакты Москвы и Вашингтона могут стать основной саммита американского и российского президентов Джо Байдена и Владимира Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Блинкена на Совбезе ООН.
"Я направил письмо Лаврову с предложением встретиться в Европе для обсуждения шагов, которые мы можем предпринять для урегулирования ситуации без конфликта", - сказал Блинкен.
По его словам, Москве также предложено провести встречи в форматах Россия-НАТО и постоянного Совета ОБСЕ. Блинкен добавил, что эти заседания могут создать возможности для саммита ключевых лидеров для деэскалации сложившейся ситуации.
Напомним, ранее МИД России опубликовал реакцию Москвы на ответ США по так называемым "гарантиям безопасности".
Отметим, ранее Вашингтон сообщил, что получил реакцию от Москвы на ответ по "гарантиям безопасности".
Как сообщало РБК-Украина, Блинкен и Лавров за последнюю неделю провели два телефонных разговора.