Могут стать основой для саммита лидеров. США предложили РФ новые контакты

Государственный секретарь США Энтони Блинкен направил министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо с предложением о встрече в Европе. Новые контакты Москвы и Вашингтона могут стать основной саммита американского и российского президентов Джо Байдена и Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Блинкена на Совбезе ООН.

"Я направил письмо Лаврову с предложением встретиться в Европе для обсуждения шагов, которые мы можем предпринять для урегулирования ситуации без конфликта", - сказал Блинкен.

По его словам, Москве также предложено провести встречи в форматах Россия-НАТО и постоянного Совета ОБСЕ. Блинкен добавил, что эти заседания могут создать возможности для саммита ключевых лидеров для деэскалации сложившейся ситуации.