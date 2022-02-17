ru ua
Чт, 17 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Нове "рівняння безпеки". Росія відреагувала на відповідь США щодо гарантій (повний текст)

Новость на русском →
Москва, Четвер 17 лютого 2022 16:36
Нове "рівняння безпеки". Росія відреагувала на відповідь США щодо гарантій (повний текст) Фото: Джо Байден і Володимир Путін (колаж РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Міністерство закордонних справ Російської Федерації опублікувало свою реакцію на відповідь США за так званими гарантіям безпеки. Москва пропонує Вашингтону зайнятися виробленням нового "рівняння безпеки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на документ, опублікований "РИА Новости".

Зокрема, російська сторона розкритикувала небажання США та НАТО відкликати обіцянку Україні про вступ до Північноатлантичного альянсу, відмовитися від політики відкритих дверей, а також звинувачення на свою адресу щодо захоплення Криму, окупації Донбасу та нинішньої ескалації на українських кордонах.

"Росія продовжує виступати за інтегрований підхід до стратегічної проблематики. Ми пропонуємо зайнятися спільним виробленням нового "рівняння безпеки", - йдеться в документі.

Також йдеться про те, що необхідним компонентом нового "рівняння безпеки" має стати нова угода щодо ракет середньої та меншої дальності наземного базування.

Що міститься у російській відповіді

Документ складається з кількох пунктів, які можна представити тезово у такому вигляді:

  • Росія не погоджується з твердою позицією США щодо перспектив членства України та Грузії в НАТО
  • Загроза санкцій підриває можливість досягнення реальних домовленостей
  • США та його союзники "змушують" Росію діяти із застосуванням заходів військового характеру
  • Жодного російського вторгнення в Україну не планується
  • Москва вимагає вивести війська НАТО із Центрально-Східної та Південно-Східної Європи, а також із країн Балтії
  • Вступ України до НАТО створює "загрозу силового повернення" Криму

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Вашингтон отримав реакцію від Москви на відповідь щодо "гарантій безпеки".

Президент США Джо Байден говорив про готовність зафіксувати домовленості з Росією письмово.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки
NEWS
Обстріл дитсадку, ліцею та залізниці. На Донбасі загострення: що відбувається
Обстріл дитсадку, ліцею та залізниці. На Донбасі загострення: що відбувається
DAILY
Володимир Зеленський: Проходячи шлях до НАТО, Україна повинна отримати систему гарантій
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Володимир Зеленський: Проходячи шлях до НАТО, Україна повинна отримати систему гарантій