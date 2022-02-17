Нове "рівняння безпеки". Росія відреагувала на відповідь США щодо гарантій (повний текст)

Міністерство закордонних справ Російської Федерації опублікувало свою реакцію на відповідь США за так званими гарантіям безпеки. Москва пропонує Вашингтону зайнятися виробленням нового "рівняння безпеки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на документ , опублікований "РИА Новости".

Зокрема, російська сторона розкритикувала небажання США та НАТО відкликати обіцянку Україні про вступ до Північноатлантичного альянсу, відмовитися від політики відкритих дверей, а також звинувачення на свою адресу щодо захоплення Криму, окупації Донбасу та нинішньої ескалації на українських кордонах.

"Росія продовжує виступати за інтегрований підхід до стратегічної проблематики. Ми пропонуємо зайнятися спільним виробленням нового "рівняння безпеки", - йдеться в документі.

Також йдеться про те, що необхідним компонентом нового "рівняння безпеки" має стати нова угода щодо ракет середньої та меншої дальності наземного базування.

Що міститься у російській відповіді

Документ складається з кількох пунктів, які можна представити тезово у такому вигляді: