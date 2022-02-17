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США отримали реакцію Росії на відповідь щодо "гарантій безпеки"

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Вашингтон, Четвер 17 лютого 2022 15:55
США отримали реакцію Росії на відповідь щодо "гарантій безпеки" Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Вашингтон отримав реакцію від Москви на відповідь по "гарантіям безпеки". Письмовий документ з відповіддю США був направлений близько трьох тижнів тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ми можемо підтвердити, що отримали відповідь від Російської Федерації. Він був доставлений послу Джону Саллівану в Москві сьогодні", - сказав високопоставлений співробітник Держдепартаменту.

Раніше сьогодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва направить свою відповідь США щодо "гарантій безпеки" сьогодні. Лавров також сказав, що Москва оприлюднить цей лист.

Нагадаємо, раніше Лавров говорив, що Росія не може прийняти відповідь Сполучених Штатів щодо "гарантій безпеки", оскільки Вашингтон тільки підтвердив право України на вступ до НАТО.

Крім того, представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Білий дім зацікавлений у продовженні діалогу з Росією щодо "гарантій безпеки".

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