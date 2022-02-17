США отримали реакцію Росії на відповідь щодо "гарантій безпеки"

Вашингтон отримав реакцію від Москви на відповідь по "гарантіям безпеки". Письмовий документ з відповіддю США був направлений близько трьох тижнів тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Ми можемо підтвердити, що отримали відповідь від Російської Федерації. Він був доставлений послу Джону Саллівану в Москві сьогодні", - сказав високопоставлений співробітник Держдепартаменту.

Раніше сьогодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва направить свою відповідь США щодо "гарантій безпеки" сьогодні. Лавров також сказав, що Москва оприлюднить цей лист.