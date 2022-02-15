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Блінкен і Лавров здзвонилися вдруге за тиждень: про що говорили

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Москва, Вівторок 15 лютого 2022 18:52
Блінкен і Лавров здзвонилися вдруге за тиждень: про що говорили Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен і глава МЗС РФ Сергій Лавров (колаж РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 15 лютого провели телефонну розмову. Це другий контакт глав зовнішньополітичних відомств двох країн за тиждень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Росії.

"15 лютого за американською ініціативою відбулася телефонна розмова Міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова і державного секретаря США Ентоні Блінкена", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в ході бесіди Лавров підкреслив необхідність продовження спільної роботи в руслі домовленостей президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна. Йдеться про передані США і НАТО пропозиції щодо так званих "гарантій безпеки".

Блінкен і Лавров також обговорили графік майбутніх контактів представників США і Росії на різних рівнях.

Відзначити, попередня телефонна розмова Блінкена і Лаврова відбулася 12 лютого. Тоді глави зовнішньополітичних відомств обговорили Україну і"гарантії безпеки".

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Російська Федерація Сполучені Штати Америки Ентоні Блінкен Лавров
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