Блінкен і Лавров здзвонилися вдруге за тиждень: про що говорили

Держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 15 лютого провели телефонну розмову. Це другий контакт глав зовнішньополітичних відомств двох країн за тиждень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Росії .

"15 лютого за американською ініціативою відбулася телефонна розмова Міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова і державного секретаря США Ентоні Блінкена", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в ході бесіди Лавров підкреслив необхідність продовження спільної роботи в руслі домовленостей президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна. Йдеться про передані США і НАТО пропозиції щодо так званих "гарантій безпеки".

Блінкен і Лавров також обговорили графік майбутніх контактів представників США і Росії на різних рівнях.