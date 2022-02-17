Можуть стати основою для саміту лідерів. США запропонували РФ нові контакти

Державний секретар США Ентоні Блінкен направив міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову лист з пропозицією про зустріч в Європі. Нові контакти Москви і Вашингтона можуть стати основною саміту американського і російського президентів Джо Байдена і Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Блінкена на Радбезі ООН.

"Я направив лист Лаврову з пропозицією зустрітися в Європі для обговорення кроків, які ми можемо зробити для врегулювання ситуації без конфлікту", - сказав Блінкен.

За його словами, Москві також запропоновано провести зустрічі у форматах Росія-НАТО і постійної Ради ОБСЄ. Блінкен додав, що ці засідання можуть створити можливості для саміту ключових лідерів для деескалації ситуації, що склалася.