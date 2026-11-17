Спикер Кремля Дмитрий Песков согласился со словами президента США Дональда Трампа о том, что диктатор РФ Владимир Путин мог бы "действовать жестче" в отношении Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокремлевское СМИ "РИА Новости" и другие российские медиа.
"Можно согласиться с президентом Трампом, потому что есть куда жестче (действовать - ред.)", - ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.
Также он сообщил, что на данный момент уже согласованы главные темы трехсторонней встречи лидеров России, США и Китая, которая пройдет на полях АТЭС уже в ближайшие дни. По словам Пескова, часть переговоров будет открыта для СМИ.
Напомним, вчера 16 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что диктатор РФ Владимир Путин якобы смягчил свою позицию по отношению к Украине. Он добавил, что диктатор РФ мог бы быть гораздо более жестким.
Также мы писали, что встреча лидеров РФ, США и Китая будет на саммите АТЭС 19 ноября. По данным СМИ, Дональд Трамп хочет обсудить с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином войну с Ираном, но при этом будет избегать вопроса Украины.
При этом помощник Путина Юрия Ушакова, что перед этим будет ещё встреча лишь двух лидеров - РФ и Китая. По его словам, одной из тем переговоров будет Украина.