Что предшествовало и что важно знать

Напомним, вчера 16 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что диктатор РФ Владимир Путин якобы смягчил свою позицию по отношению к Украине. Он добавил, что диктатор РФ мог бы быть гораздо более жестким.

Также мы писали, что встреча лидеров РФ, США и Китая будет на саммите АТЭС 19 ноября. По данным СМИ, Дональд Трамп хочет обсудить с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином войну с Ираном, но при этом будет избегать вопроса Украины.

При этом помощник Путина Юрия Ушакова, что перед этим будет ещё встреча лишь двух лидеров - РФ и Китая. По его словам, одной из тем переговоров будет Украина.