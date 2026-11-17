Що передувало і що важливо знати

Нагадаємо, вчора 16 листопада президент США Дональд Трамп заявив, що диктатор РФ Володимир Путін нібито пом'якшив свою позицію щодо України. Він додав, що диктатор РФ міг би бути набагато жорсткішим.

Також ми писали, що зустріч лідерів РФ, США та Китаю буде на саміті АТЕС 19 листопада. За даними ЗМІ, Дональд Трамп хоче обговорити з Володимиром Путіним та Сі Цзіньпіном війну з Іраном, але при цьому уникатиме питання України.

При цьому помічник Путіна Юрія Ушакова, що перед цим буде ще зустріч лише двох лідерів - РФ та Китаю. За його словами, однією з тем переговорів буде Україна.